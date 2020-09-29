В России вводятся новые правила выдачи полисов ОСАГО

https://static.news.ru/photo/b2175306-02b6-11eb-a043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 октября 2020 года получить полис ОСАГО можно будет только при предъявлении диагностической карты, а при оформлении полиса заранее техосмотр будет обязательным до конца октября, свидетельствуют новые правила выдачи страховки.

Как пишут «Известия», в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса в России был введён льготный период выдачи страховки с 1 марта по 30 сентября. Льготы по выдаче полисов без диагностической карты стали разумной мерой в связи с тем, что в период самоизоляции и карантина операторы ТО попросту не работали.

Если автовладелец купил полис в этот период, но не проходил техосмотра, то это необходимо будет сделать до конца октября. В противном случае страховщик будет наказывать недобросовестного автолюбителя тем, что в случае ДТП он будет сам оплачивать ущерб. Интересно, что штрафные санкции в этом случае наступают только в случае ДТП, а если же происшествий не было, то неоформленная диагностическая карта никак не аукнется автовладельцу.

Важным моментом является и то, что пройти техосмотр при покупке полиса — это только половина дела. Необходимо будет уведомить об этом факте свою страховую компанию. Вместе с тем, в законе нет указания на то, каким образом автолюбитель должен уведомлять страховщика о пройденном техосмотре, этот момент и вызывает сейчас наибольшие противоречия.

Как сообщал NEWS.ru, в конце августа в России также вступили в силу изменения в стоимости ОСАГО, предусматривающие индивидуальный расчёт стоимости полиса. Эксперты уже отметили, что это неизбежно приведёт к повышению его стоимости. Дифференцирование подсчёта тарифа, который теперь будет зависеть от аккуратности водителя, имеет целью извлечение прибыли.

Независимый страховой эксперт Михаил Михеев отметил ранее, что изменение стоимости ОСАГО сделает систему непрозрачной для клиентов.