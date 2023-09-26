В России введут штрафы за перевозку электронных сигарет сверх нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла законопроект о штрафах за незаконное перемещение гражданами по территории России вейпов и электронных сигарет сверх установленной нормы, пишет ТАСС. Как отмечается, за такое нарушение грозит штраф от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Уточняется, что документ внесли депутаты фракций «Единая Россия» и ЛДПР еще в январе. Сегодня он прошел итоговое, третье чтение. Теперь статья 14.53.1 Кодекса об административных правонарушениях будет излагаться в новой редакции.

Ответственность будет грозить также и за незаконное перемещение по РФ вейпов, в том числе безникотиновых, а также изделий с нагреваемым табаком. Гражданам разрешается перевозить по стране не более 200 сигарет или изделий с нагреваемым табаком, а также более пяти единиц никотинсодержащей продукции общим объемом не более 20 мл никотинсодержащей жидкости.

Ранее нарколог, психиатр, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров рассказал NEWS.ru как отучить ребенка от курения вейпов и электронных сигарет. Для этого, по его словам, родители сами должны бросить курить, ведь они подают пример своим детям, а потому они должны также рассказать о вреде курения и возможных болезнях.