В России введут QR-коды для туристов С 1 сентября в России введут специальные QR-коды для туристов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 сентября 2022 года в России в тестовом режиме начнет действовать единая информационная система электронных путевок для туристов. Как сообщает «Парламентская газета», данные всех российских путешественников будут заноситься в особый цифровой реестр, а самим гражданам будет предоставляться QR-код с зашифрованной информацией.

По словам главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, закон был принят с целью защитить россиян от возможных афер, а также сделать туристический бизнес в стране более прозрачным.

На сегодняшний день мы, к сожалению, не знаем, сколько туристических продуктов у нас продается, в каких направлениях, какие операторы и агенты в этом участвуют. Соответственно, возникает очень много серых зон, в которых появляется пространство для организации мошеннических схем. С введением электронных путевок мы получим возможность четко понимать все эти процессы, — рассказал он.

Как заявляет Тарбаев, данная система поможет отслеживать все финансовые маршруты и всех контрагентов. При этом самим туристам не следует беспокоиться о безопасности своих данных — доступ третьих лиц к ним будет полностью исключен.

Раньше они были разбросаны чуть ли не по всему миру. Что-то хранилось на Booking.com, что-то — у авиакомпаний и так далее. Соответственно, доступ к этим данным мог получить, по сути, кто угодно. Теперь же они будут храниться в России, — поделился депутат.

В связи с нынешней ситуацией на Украине мошенники придумали новые схемы обогащения, связанные с частой отменой или переносом авиарейсов. Так, злоумышленники стали создавать фейковые сайты, где нужно ввести данные банковской карты якобы для возврата денежных средств за несостоявшийся полет.