В России введут новые нормы для получения водительских прав

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Автошкола

ГИБДД России работает над пакетом изменений правил для получения водительского удостоверения, однако итоговый документ еще не готов, сообщил заместитель начальника российского ведомства Олег Понарьин. Он добавил, что уже в течение этого года ожидаются значительные подвижки с формированием новых норм, передает РИА Новости.

Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть, - сказал Понарьин.

Такое заявление замглавы ГИБДД сделал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее будущие изменения в правилах получения водительских прав прокомментировал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он заявил, что требования к получению удостоверения в стране уточнят и ужесточат. Это предусмотрено поправками в законы, которые предложены в подготовленном МВД законопроекте.