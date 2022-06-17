ГИБДД России работает над пакетом изменений правил для получения водительского удостоверения, однако итоговый документ еще не готов, сообщил заместитель начальника российского ведомства Олег Понарьин. Он добавил, что уже в течение этого года ожидаются значительные подвижки с формированием новых норм, передает РИА Новости.
Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть, - сказал Понарьин.
Такое заявление замглавы ГИБДД сделал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Ранее будущие изменения в правилах получения водительских прав прокомментировал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он заявил, что требования к получению удостоверения в стране уточнят и ужесточат. Это предусмотрено поправками в законы, которые предложены в подготовленном МВД законопроекте.