В России введут новое наказание для коммунальщиков-нарушителей «Известия»: россиян начнут штрафовать за отказ от перерасчета услуг ЖКХ

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Правительство одобрило изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся введения штрафов за отказ управляющих компаний пересчитать несправедливо увеличенные коммунальные платежи, пишут «Известия». Для должностных лиц, нарушивших этот порядок, предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

Также, как уточняется, в случае нарушения установленных сроков перерасчета коммунальных платежей, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 5 тыс. рублей, а юридические лица — до 50 тыс. рублей. Если же обязательства по оплате не были исполнены, то штрафы увеличиваются до 30 тыс. рублей для должностных лиц и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее в Минстрое РФ заявили, что россияне смогут платить за ЖКУ на 30–50% меньше. По словам представителей ведомства, государство планирует рассчитываться напрямую с ресурсоснабжающими организациями за предоставляемые ими услуги.

Ранее Приорова заявила NEWS.ru: оставляя окна в квартире в режиме проветривания на время отсутствия дома, владелец недвижимости рискует стать жертвой воров. По ее словам, сейчас некоторые злоумышленники работают под видом сотрудников ЖКХ на альпинистском снаряжении, поэтому пострадать от кражи могут не только жители первых этажей.