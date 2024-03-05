В России введут единый порядок выписки пациентов с психическими болезнями В Минтруде подготовили единый порядок выписки пациентов с психическими болезнями

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В Минтруде подготовили единый порядок выписки пациентов, страдающих от психических заболеваний, сообщает «Парламентская газета». Документ проходит общественное обсуждение. Авторы проекта среди оснований для выписки людей из психоневрологических интернатов указали перевод в другую организацию, временные каникулы и уход домой, где помощь пациенту будет оказывать законный представитель.

Также разработан примерный порядок создания и деятельности региональных комиссий по рассмотрению вопросов о приеме, временном выбытии, переводе и выписке из психоневрологических интернатов, — отметили в пресс-службе ведомства.

Для перевода человека из одного интерната в другой потребуется заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра и заявление самого пациента или его законного представителя. На каникулы постояльца интерната могут отпустить для поездки в санаторий, лечения другого заболевания и поездки к родным или друзьям. В Минтруде уточнили, что, если нет подтверждений условий для безопасного проживания подопечного, организация может отказать в выписке. Отказ можно оспорить у врачебной комиссии.

Врач-психиатр Наталия Сухотеплая ранее рассказала, что некоторые пациенты, страдающие от психических расстройств, действительно могут отреагировать на изменения погоды в весенний период. Специалист отметила, что поведение может изменяться из-за влияния атмосферного давления.