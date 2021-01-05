В России введены новые правила пляжного отдыха

https://static.news.ru/photo/7ff519cc-4f6d-11eb-9eb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

С 1 января в силу вступили дополнительные правила пляжного отдыха. Теперь на побережье нельзя брать домашних животных.

Новые требования официально утверждены приказом МЧС России. Ранее они принимались регионами в индивидуальном порядке, сообщает РИА Новости.

В частности, кроме запрета на выгул на пляже домашних животных, отдыхающим нельзя нырять с не приспособленных для этих целей сооружений, подбрасывать и обхватывать друг друга в воде и играть в спортивные игры в не предназначенных для этого местах.

Более того, теперь запрещено плавать на тех предметах, которые специально не предназначены для плавания, а спасательные средства применять не по назначению. Также штрафы грозят тем, кто загрязняет водоёмы, зону купания и территорию пляжа.

Также теперь запрещается заплывать за буйки и перемещать их, подавать ложные сигналы тревоги, оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания и заходить в воду в том случае, если на пляже поднят красный или чёрный флаг. Владельцы пляжа также будут нести ответственность за эти нарушения.

Устанавливаются также обязательные требования к владельцам пляжей. С 1 июля 2021 года они будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о чрезвычайных ситуациях.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января 2021 года в России запрещается хранить личные вещи и мебель на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов. Кроме того, россиянам нельзя хранить и применять на чердаках, в подвальных и цокольных этажах зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества и пиротехнику, а также баллоны с горючими газами и товары в аэрозольной упаковке. Соответствующие правила противопожарного режима в РФ были утверждены постановлением правительства и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.