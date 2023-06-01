В России вступили в силу ограничения по продаже вейпов и кальянов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России c 1 июня официально вступили в силу новые ограничения по продаже вейпов и кальянов, говорится в Telegram-канале Госдумы. Теперь устройствами для парения можно будет торговать только в магазинах и специальных павильонах. Кроме этого, девайсы запрещено выкладывать на открытых витринах.

Торговать устройствами для потребления никотиносодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах. <...> Также вводится запрет на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и устройств потребления никотиносдержащей продукции на торговых объектах, — говорится в материале.

Кроме этого, продавцам вейпов и кальянов запретили продавать устройства на ярмарках, дистанционно или с использованием специальных электронных аппаратов.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, около 35–40% россиян заявляют о регулярном табакокурении. При этом, по подсчетам парламентария, за последние пять-восемь лет граждане РФ стали курить меньше примерно на треть. Куринный добавил, что сейчас появились новые угрозы в виде вейпов и новых средств доставки табака. Депутат отметил, что по ним ведется активная законодательная работа, поскольку главным условием снижения уровня потребления табака является ограничение доступности.