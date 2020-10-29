В России вступил в силу запрет на курение кальяна в общественных местах

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С 30 октября в России вступили в силу поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещающие курить кальян в общественных местах, в том числе в ресторанах и кафе.

За нарушение гражданам грозит штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».

Индивидуальных предпринимателей за допущение курения кальяна могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, штраф для остальных юрлиц — до 90 тысяч рублей.

Ранее владельцы кафе и ресторанов заявляли бизнес-омбудсмену Борису Титову, что потеряют около 20% от выручки после введения запрета на кальяны.

Тот в свою очередь предложил вывести в отдельный вид деятельности и спасти, таким образом, от закрытия в связи с запретом на курение кальянов и электронных сигарет в общественных местах, сообщал NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru ранее, с 1 января 2021 года курильщиков в России ждут новые ограничения. Как сообщается в постановлении «Об утверждении правил противопожарного режима», теперь курить будет запрещено на складах и базах, объектах здравоохранения, образования, торговли и транспорта.