В России вступил в силу запрет на курение кальяна в общественных местах

С 30 октября в России вступили в силу поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещающие курить кальян в общественных местах, в том числе в ресторанах и кафе.
За нарушение гражданам грозит штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей,
Индивидуальных предпринимателей за допущение курения кальяна могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, штраф для остальных юрлиц — до 90 тысяч рублей.
Ранее владельцы кафе и ресторанов заявляли бизнес-омбудсмену Борису Титову, что потеряют около 20% от выручки после введения запрета на кальяны.
Тот в свою очередь предложил вывести в отдельный вид деятельности и спасти, таким образом, от закрытия в связи с запретом на курение кальянов и электронных сигарет в общественных местах, сообщал NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru ранее, с 1 января 2021 года курильщиков в России ждут новые ограничения. Как сообщается в постановлении «Об утверждении правил противопожарного режима», теперь курить будет запрещено на складах и базах, объектах здравоохранения, образования, торговли и транспорта.