В России вступил в силу закон о повышении призывного возраста Верхняя граница призывного возраста в России повысилась с 27 до 30 лет

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В России с 1 января 2024 года вступил в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста для срочной службы в Вооруженных силах до 30 лет. Нижняя граница по-прежнему остается на уровне 18 лет.

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов ранее объяснял, что граждане страны, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года, зачисляются в запас и не подпадают под призыв 2024 года. Закон о повышении призывного возраста был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 августа. В первом чтении закона в ГД предлагалось постепенно повышать призывной возраст с 18–27 лет до 21–30 лет. Во втором чтении в документ внесли поправки, согласно которым нижняя граница сохраняется на уровне 18 лет.

В декабре первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что армии РФ хватает сил на фронте для выполнения поставленных в рамках СВО задач. Он согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что стране пока не нужна новая волна мобилизации.

Ранее экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в ВСУ необходимо призвать половину силовиков, которые сегодня служат в полиции, прокуратуре и других структурах. По ее словам, это будет лучше, чем снижать в стране призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Держать «брони» на сотни тысяч человек, умеющих, но не идущих воевать, — это неправильная позиция, считает она.