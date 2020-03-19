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Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Татьяна Соломатина считает, что медикам нужно разрешить ставить диагнозы пациентам дистанционно. Такое нововведение поможет снять нагрузку с медицинских работников.

Врачи смогут в удалённом доступе дать хотя бы консультацию о том, что нужно делать и какие меры предпринять в рамках того, что необходимо. Или доктор решит, что нужно вызывать скорую помощь и госпитализировать человека, — заявила Соломатина в эфире «Москвы 24».

По её словам, благодаря этой инициативе люди не будут массово посещать медицинские учреждения, что позволит предотвратить распространение коронавируса. В регионах медики не справляются с потоком обращений, подчеркнула Соломатина.

Врачей сейчас не хватает. Мы не можем закрыть полностью на 100% все запросы. В этой ситуации это был бы выход, — подчеркнула депутат.

В России закон о телемедицине был принят в 2018 году. По нему медики имеют право оказывать помощь пациентом через мобильные приложения. Врачи могут проводить консультации онлайн, однако им запрещено ставить диагнозы через Интернет и назначать лечение. Новая инициатива позволит снять эти запреты, если будет принята.

NEWS.ru писал, что правительство выделило Минздраву дополнительно 10,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами больными коронавирусом.

В настоящий момент в России диагностировано 147 случаев заражения коронавирусом, шесть человек выписаны из больниц по выздоровлению.

В мире COVID-19 заразились 219 583 человек, выздоровели — 84 801 человек, умерли — 8928 человек. Самая напряженная ситуация зафиксирована в Иране, там от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, каждые десять минут умирает человек.