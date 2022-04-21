В России впервые за полтора года от COVID умерли менее 200 человек за сутки

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 197 человек. В прошлый раз показатель смертности менее 200 случаев за 24 часа был зафиксирован 19 октября 2020 года. Всего жертвами инфекции стали 374 368 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За прошедшие сутки выявлено 8875 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за всё время пандемии составляет более 18,1 млн человек.

Госпитализированы 2928 человек. При этом по выздоровлении из больниц выписаны 14 182 пациента. Всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели более 17,4 млн россиян.

По количеству заразившихся и умерших за сутки лидирует Москва — 616 и 18 соответственно. Санкт-Петербург на первом месте по числу госпитализированных и выздоровевших — 154 и 623.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России относительно стабильная, но речи об окончании пандемии пока не идёт. COVID по-прежнему остаётся значимой угрозой для жизни и здоровья населения.