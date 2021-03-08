В России впервые с октября выявлено менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

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За последние сутки в России выявлено 9 445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Последний раз такой низкий показатель был зафиксирован в октябре. В частности, 2 октября сообщалось о 9 412 инфицированных.

Общее число заболевших в стране с начала пандемии составило 4 342 474 человека. Больше всего заражённых было выявлено в Москве (1066) Санкт-Петербурге (941), Московской (523) и Нижегородской (373) областях. Такие данные на утро 9 марта приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего в России зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы отменили обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. По словам мэра столицы Сергея Собянина, эпидемическая ситуация постепенно улучшается и показатели заболеваемости достаточно стабильные. Число выявленных случаев заражения упало в пять раз по сравнению с пиком заболеваемости в конце 2020 года. Госпитализация снизилась в 2–3 раза.

Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, по всему миру сейчас отмечается кризис доверия к вакцинации от коронавируса. Если она провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации. Она назвала четыре главных фактора возникновения недоверия к вакцинации. Первое — недостаточная коммуникация с населением, второе — недостаточно авторитетный источник информации, третье — влияние окружения, четвёртое — отсутствие примера вакцинации среди политиков и врачей.