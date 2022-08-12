В России впервые с марта выявлено более 27,8 тысячи случаев COVID за сутки В России за сутки выявлено 27 810 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выявлено 27 810 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за период с 21 марта. За все время пандемии COVID-19 в стране зафиксировано свыше 18,8 млн случаев заболевания, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализированы 2619 человек. В то же время из больниц выписаны 154 320 пациентов. В общей сложности с начала пандемии российские врачи вылечили от коронавируса 18,1 млн жителей страны.

Жертвами инфекции за сутки стали 57 человек. Всего в России от COVID умерли 383 011 человек.

В Москве число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 7381. Госпитализированы 358 человек, выздоровели — 5955, скончались — 20. Столица остается лидером в России по уровню заболеваемости. Наряду с ней в первую тройку входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в России выявлен новый штамм COVID — «дельтакрон». Им заразились пять человек в Петербурге и один в Москве. Все они перенесли заболевание в легкой форме, госпитализация не потребовалась. В Роспотребнадзоре заверили, что новая разновидность инфекции не повлияет на эпидобстановку в стране.