В России впервые с марта выявили более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России впервые с 14 марта выявили 40 010 заразившихся коронавирусом, следует из опубликованных Оперштабом данных. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 было зафиксировано 19 077 674 случаев.

За сутки были госпитализированы 3 450 человек. За последние 24 часа зафиксировано 69 летальных исходов.

Больше всего заражений коронавирусом зафиксировано в Москве — 8259, Санкт-Петербурге — 4399 и Московской области — 3093. Следом за ними идут Краснодарский край — 1413, Ростовская область — 1232 и Ленинградская область — 1051.

В остальных регионах страны число заражений за сутки не превышает тысячу. Тем не менее, в настоящее время нет ни одного субъекта РФ, который соответствовал бы 3 из 5 критериев региона свободного от COVID-19 или в котором были бы достигнуты все критерии региона свободного коронавируса.

Ранее ВОЗ заявила, что в Европейском регионе сохраняется высокий уровень передачи COVID-19. Эксперты подчеркнули, что передача вируса ускоряется на востоке Европы, а также на Балканах, Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Ранее ученый Алексей Боровков спрогнозировал наступление пика заболеваемости COVID-19 в столице на конец сентября. В Санкт-Петербурге, по его словам, максимальные показатели ожидаются в середине ноября.