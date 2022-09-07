В России вырос спрос на получение гражданства популярной курортной страны Спрос на получение гражданства Турции со стороны россиян вырос впервые с марта

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В июле 2022 года впервые с марта вырос спрос среди россиян на покупку жилья в Турции ради получения гражданства или вида на жительство (ВНЖ), сообщают аналитики портала Turk.Estate изданию Lenta.ru. Процент россиян, купивших жилье для этих целей, повысился на 8,5 процента относительно июня и вырос впервые с марта 2022 года.

За первые семь месяцев нынешнего года интерес россиян к получению гражданства или ВНЖ в Турции оказался на 437,41 процента выше, чем за аналогичный период предыдущего года, — заявили аналитики.

Как отмечают аналитики, в 2022 году показатели среднемесячного количества запросов, связанных с получением гражданства или вида на жительство в Турции также возросли относительно прошлого года. В этом году он «на 364,62 процента выше по сравнению с таким же параметром за 2021-й».

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года россияне потратили на недвижимость в Турции около 19,5 млрд рублей, купив почти 1,8 тысячи объектов. По количеству сделок, заключаемых в Турции с негражданами, Россия устойчиво входит в топ-3 стран. РФ опережает Китай, Германию, Афганистан и Казахстан.