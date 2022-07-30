В России впервые с апреля выявили более 12 тысяч случаев COVID за сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России выявлено 12 248 случаев заражения коронавирусом. Суточный показатель свыше 12 тысяч случаев зафиксирован впервые с 10 апреля. За все время пандемии в стране заразились более 18,5 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки госпитализированы 1634 человека. По выздоровлению из больниц выписаны 6209 пациентов. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет около 18 млн человек.

За 24 часа от коронавируса скончались 43 человека. Всего жертвами инфекции стали 382 395 жителей России.

В Москве выявлено за сутки 3888 случаев заражения. Госпитализированы 257 человек, умерли девять. Наряду со столицей тройку лидеров по уровню заболеваемости в стране составляют Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев отметил, что на рост числа заражений коронавирусом в России влияют отпуска у граждан. Очередного пика заболеваемости, по его мнению, следует ожидать осенью, когда россияне начнут возвращаться с курортов.