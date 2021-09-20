В России впервые с 26 августа от COVID умерли более 800 человек

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 812 человек. Это самый высокий показатель за период с 26 августа. За всё время пандемии число летальных исходов в России составляет 199 808. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За сутки выявлено 19 179 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в России заболели свыше 7,3 млн человек. Из них к настоящему момент выздоровели более 6,5 млн. За последние 24 часа из больниц по выздоровлении выписаны 15 437 пациентов.

В Москве зафиксированы 1926 новых случаев коронавируса. Выздоровели 1300 человек и 52 умерли. Столица сохраняет лидерство по уровню заболеваемости в стране и при этом входит в тройку регионов с наименьшими темпами прироста в сутки.

В мире, согласно данным американского Университет Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии превысило 229 млн. Жертвами инфекции стали более 4,7 млн человек. Лидируют по уровню заболеваемости и количеству летальных исходов США. С начала пандемии там заболели свыше 42 млн человек и скончались 4,2 млн.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев вытеснил все остальные штаммы заболевания. Таким образом, он стал самым распространённым на территории страны.