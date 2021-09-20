В России впервые с 26 августа от COVID умерли более 800 человек

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 812 человек. Это самый высокий показатель за период с 26 августа. За всё время пандемии число летальных исходов в России составляет 199 808. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
За сутки выявлено 19 179 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в России заболели свыше 7,3 млн человек. Из них к настоящему момент
В Москве зафиксированы 1926 новых случаев коронавируса. Выздоровели 1300 человек и 52 умерли. Столица сохраняет лидерство по уровню заболеваемости в стране и при этом входит в тройку регионов с наименьшими темпами прироста в сутки.
В мире, согласно данным американского Университет Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев вытеснил все остальные штаммы заболевания. Таким образом, он стал самым распространённым на территории страны.