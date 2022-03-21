В России впервые с 16 января выявили менее 30 тысяч случаев COVID за сутки

В России за минувшие сутки выявили 28 709 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост менее 30 тысяч заразившихся зафиксирован впервые с 16 января. Всего с начала пандемии в стране заболели более 17,6 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализированы 2187 человек. При этом из больниц по выздоровлении выписаны 61 938 пациентов. За всё время пандемии с болезнью справились свыше 16,2 млн россиян.

Жертвами инфекции за сутки стали 409 человек. Общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 364 901.

Суточный прирост заболеваемости свыше тысячи случаев зафиксирован только в двух регионах: Свердловской области и Санкт-Петербурге — 1656 и 1352 соответственно. В Москве заразился коронавирусом 771 человек, в Подмосковье — 367.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург накануне заявил, что говорить о завершении пандемии COVID-19 ещё слишком рано. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Кроме того, он отметил, что в России сохраняется высокий показатель смертности от коронавируса — более 400 человек в день.