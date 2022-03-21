В России впервые с 16 января выявили менее 30 тысяч случаев COVID за сутки

В России за минувшие сутки выявили 28 709 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост менее 30 тысяч заразившихся зафиксирован впервые с 16 января. Всего с начала пандемии в стране заболели более 17,6 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
За 24 часа госпитализированы 2187 человек. При этом из больниц по выздоровлении выписаны 61 938 пациентов. За всё время пандемии с болезнью справились свыше 16,2 млн россиян.
Жертвами инфекции за сутки стали 409 человек. Общее количество летальных исходов на сегодняшний день
Суточный прирост заболеваемости свыше тысячи случаев зафиксирован только в двух регионах: Свердловской области и Санкт-Петербурге — 1656 и 1352 соответственно. В Москве заразился коронавирусом 771 человек, в Подмосковье — 367.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург накануне заявил, что говорить о завершении пандемии COVID-19 ещё слишком рано. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Кроме того, он отметил, что в России сохраняется высокий показатель смертности от коронавируса — более 400 человек в день.