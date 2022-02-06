В России впервые с 10 января зафиксирован спад заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 171 905 случаев заражения коронавирусом. Впервые за период с 10 января показатель прироста заболеваемости оказался ниже, чем в предыдущие 24 часа. 6 февраля был зафиксирован 180 071 случай. Общее число заразившихся россиян с начала пандемии составляет почти 13 млн, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За 24 часа госпитализированы 10 843 человека, что на 15% меньше показателя предыдущих суток. Из больниц выписаны 55 683 пациента. Всего количество выздоровевших к настоящему моменту превышает 10,6 млн человек.

За сутки от коронавируса скончались 609 жителей России. В общей сложности жертвами инфекции стали 336 023 человека.

В Москве за сутки выявлено 15 442 случая заражения, выздоровели 13 097 человек и 83 скончались. Столица остаётся лидером по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса в России. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье. Там за сутки прирост составил 13 372 и 12 230 случаев соответственно.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России, несмотря на бурный рост числа заболевших, наметилась тенденция к стабилизации ситуации с COVID. По её словам, большое количество россиян успело переболеть «омикрон»-штаммом и показатель коллективного иммунитета достиг приличного уровня. При этом нет роста числа летальных исходов и отсроченной госпитализации.