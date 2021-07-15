В России впервые родились щенки континентального бульдога

В Ленинградской области родились 10 щенков континентального бульдога. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила заводчица Ирина Беляева.

Мы очень рады. Роды проходили самостоятельно. Хорошо, если эта порода будет развиваться в России, потому что в Европе таких собак много, — призналась заводчица.

Она добавила, что все собаки — три мальчика и семь девочек — здоровы. Отцом собак стал пёс из Польши. Собаки данной породы родились в России впервые.

Известно, что порода континентальный бульдог была зарегистрирована в России в 2019 году. Тогда же в питомник из Чехии привезли маму щенков по кличке Беллами.

Власти США с 14 июля ввели временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию. Ограничения требуются, чтобы обезопасить собак, ввозимых на территорию США, а также для предотвращения повторного попадания в страну вируса собачьего бешенства.