В России впервые появится ГОСТ по информированию населения о ЧС

https://static.news.ru/photo/a00733b8-f545-11e9-9e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В России впервые разработан национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Он вступит в силу с 1 июня 2021 года.

В тексте документа говорится о том, что настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам о масштабах инцидента, поражающих факторах и предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности, сообщает ТАСС.

Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо регулярно доводить оперативную полную и достоверную информацию о ЧС, исключая возникновение эффекта информационного вакуума. Информация не должна носить противоречивый характер, — говорится в документе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крупномасштабные учения по гражданской обороне планируется провести в России в 2021 году под руководством президента страны Владимира Путина.