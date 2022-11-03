В России впервые подключились к сети 5G через спутник

Фото: Роскосмос

В России впервые подключились к сети 5G через спутник, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и Сколтех протестировали работу частной сети пятого поколения на отечественном ПО через геостационарный спутник связи.

Это первый случай, когда отечественный спутник использовался в интересах 5G. В перспективе это решение позволит обеспечить покрытие предприятий перспективными услугами 5G в удаленных районах, — говорится в сообщении.

Оборудование для частных сетей 5G (private 5G) с поддержкой открытых стандартов OpenRAN создано Сколтехом. Базовая станция была подключена к ядру сети через космический аппарат «Экспресс-80» (создан компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева госкорпорации «Роскосмос») с использованием мощностей технического центра «Шаболовка» и центра космической связи «Дубна» компании «Космическая связь».

Российские ученые ранее сформировали список из 92 видов научных приборов, которые необходимо начать выпускать в России, чтобы заменить попавшее под санкции оборудование. Работы будут проводиться в рамках госпрограммы по развитию научного приборостроения.

Всего в стране планируется разработать и выпускать более 100 типов научных приборов. Речь идет о производстве наиболее востребованных приборов, а также необходимых расходных материалов и сервисном обслуживании продукции. Программа запускается по поручению президента Владимира Путина. До последнего времени порядка 90% научных приборов были иностранного производства. На их приобретение тратилось до 1 млрд рублей в год.