В России впервые наградили жён подводников

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Супруги подводников теперь могут получить почётную награду. Командование подводных сил Северного флота учредило медаль «Заслуженная жена подводника».

Первые награждения уже состоялись на главной базе подводных сил Северного флота — в городе Гаджиево.

Медаль «Заслуженная жена подводника» получили жёны экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвёртого поколения проекта «Борей» «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир», — сообщили в пресс-службе Северного флота.

Также наградили жён моряков экипажа атомной подлодки «Новомосковск». Всего награду вручили 150 жёнам подводников.

Отмечается, что получить медаль может женщина, чей семейный союз с подводником длится не менее 10 лет.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко представить к государственным наградам специалистов, участвовавших в разработке отечественных вакцин от коронавируса. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой было поручено подумать над материальным поощрением создателей препаратов.

Глава государства также выразил благодарность разработчикам вакцин как от себя лично, так и от имени всех граждан РФ. Он отметил, что учёные рисковали, работая в ковидных госпиталях для получения живого вируса, сообщал NEWS.ru.