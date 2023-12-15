В России впервые лишили гражданства за уклонение от воинской обязанности В РФ впервые лишили гражданства мигрантов за уклонение от воинского учета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Челябинске лишил российского гражданства двух человек за уклонение от воинской обязанности, сообщили в главном управлении МВД (УМВД) России по региону. Это двое братьев 21 и 24 лет, которые приехали в Россию из ближнего зарубежья. Как отмечается, при подаче заявления на приобретение гражданства они предоставили ложные сведения. Сделано это было как раз для того, чтобы не идти в армию. Теперь они должны выехать из страны или их депортируют.

Центральный суд Челябинска принял решение о прекращение в их отношении российского гражданства, а затем, рассмотрев апелляционную жалобу, его оставил без изменений Челябинский областной суд, — говорится в сообщении УМВД.

Ранее стало известно, что Следственное управление СК России по городу Москве передало в органы МВД документы о лишении семерых осужденных приобретенного гражданства РФ. Они совершили такие преступления, как уклонение от прохождения военной службы, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма. Также среди них есть осужденные за изнасилование.

Ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева сообщила, что Россия теряет привлекательность для мигрантов из Центральной Азии. По ее словам, причинами являются ослабление рубля, ужесточение контроля со стороны полиции и риски призыва на военную службу в случае получения гражданства РФ.