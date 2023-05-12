В России впервые арестовали за комментарий об атаке на Кремль Суд в Челябинске арестовал на два месяца блогера за оправдание атаки на Кремль

Фото: СУ СК России по Челябинской области

Алексей Сидоров был задержан 10 мая сотрудниками УФСБ по Челябинской области

В Челябинске арестовали блогера Алексея Сидорова, призывавшего наносить удары по Кремлю во время стрима, в ходе которого он комментировал атаку БПЛА на Москву 3 мая. Россиянин проведет два месяца в СИЗО, сообщили на сайте Тракторозаводского районного суда, избравшего меру пресечения. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано. Сидорова обвинили в публичных призывах к терроризму.

Установлено, что Сидоров А., находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте на территории Челябинска <...> с помощью имеющегося у него смартфона проводил прямую видеотрансляцию в YouTube, <...> в ходе которой публично призывал к осуществлению террористической деятельности, публично оправдывал и пропагандировал террористический акт, совершенный 3 мая 2023 года при попытке нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ, — говорится в сообщении.

Делал это мужчина, как установило предварительное расследование, умышленно, с целью публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания и пропаганды терроризма.

11 мая стримеру предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, том числе с использованием СМИ или сети „Интернет“»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Челябинский СК сообщал о задержании и возбуждении дела в отношении блогера 10 мая. Правоохранители собирали доказательства по делу, проводились следственные действия.