В России возник дефицит жизненно важного для детей с лейкозом лекарства

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В России возник дефицит жизненного важного и безальтернативного лекарства для лечения детей с острым лейкозом, которое называется «Онкаспар». Обеспокоенные ситуацией родители и врачи посылают множество обращений, рассказали в ассоциации онкопациентов «Здравствуй». В Минздраве заявили, что знают о проблеме. Ведомство разрешит оборот лекарств и в упаковке, предназначенной для других стран, пишет «Коммерсант». Препарат уже пропадал в РФ три года назад.

Приобретенный в рамках государственной закупки объем лекарств в большинстве медицинских учреждений практически исчерпан. В учреждениях на территории нескольких областей он вовсе закончился. В ассоциацию идет огромный поток обращений родителей и врачей, обеспокоенных сложившейся ситуацией, которая крайне негативно сказывается на результатах лечения детей с ОЛЛ, — говорит глава организации Ирина Боровая.

По ее словам, эффективность лечения этой категории пациентов, являющейся орфанной, зависит от начала терапии. При первичном диагностировании от момента госпитализации не должно пройти больше трех суток.

В 2019 году «Онкаспар» уже пропадал. Тогда у препарата сменился производитель, а также форма выпуска. В связи с этим лекарство потеряло регистрацию в РФ. По этому поводу детский гематолог-онколог, член-корреспондент РАН Алексей Масчан говорил, что выживаемость детей с ОЛЛ без препарата может снизиться на 40%.

Ранее сообщалось, что российские власти рассматривают введение приоритета использования в фармацевтике отечественных стандартных образцов. Эти стандарты российские производители используют для контроля качества серий лекарств.