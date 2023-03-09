В России возбудили первое дело за призывы против безопасности государства СК завел уголовное дело на поэта Камардина за призывы не брать повестки

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношение поэта Артема Камардина за призывы против безопасности государства. Как подчеркнул в Telegram правозащитник Павел Чиков, это первое дело по данной статье. Следователям не понравилось, что в ходе публичных чтений Камардин призывал не брать повестки из рук сотрудников военкоматов, не подписывать документы о получении повесток и не являться в военкоматы.

Помимо призывов против безопасности России, поэту инкриминируют групповое возбуждение вражды к социальной группе «участники военных действий в ЛНР и ДНР». В постановлении Следственного комитета сказано, что соучастники Камардина вслух повторяли его произведение и поднимали руки вверх. Молодому человек грозит до семи лет лишения свободы, сейчас он находится в СИЗО.

Закон о наказании за призывы против безопасности России был подписан президентом страны Владимиром Путиным 14 июля 2022 года. Максимальное наказание за преступление составляет семь лет лишения свободы. Этот же документ предусматривает приравнивание к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. Санкции за участие гражданина России в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам страны, предусматривают до 20 лет лишения свободы.