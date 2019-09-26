https://static.news.ru/photo/f8493a80-e032-11e9-9793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ветерана так называемого латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, который выпустил книгу в поддержку нацистов.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, дело заведено по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

В 2017 году Лацис переиздал книгу «Латышский легион в свете истины» с оправданием военных преступлений против мирного населения, которые совершили входившие в состав легиона полицейские батальоны на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

Петренко уточнила, что Лацис хотел убедить общество в непричастности военнослужащих к преступлениям, которые были установлены Международным военным трибуналом, чтобы вывести латышский легион СС из-под ответственности.

Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жёстко пресекаться, — подчеркнула она.

Представитель СК также отметила, что ведомство продолжит работу по выявлению подобных случаев и будет давать правовую оценку каждому из них.

Ранее News.ru писал, что компания IKEA отказалась от использования слогана «Каждому своё» в магазинах мебели. Эта фраза вызывала ассоциации с нацизмом у депутата Госдумы Виталия Милонова.