В России возбудили 127 дел по качеству питания в школьных столовых

Фото Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бюро расследования ОНФ сообщило, что на горячую линию контроля качества питания в школьных столовых в этом учебном году поступило около 200 резонансных жалоб от родителей. По 127 жалобам возбуждены административные дела, пишет «Известия».

В столовых зафиксированы случаи занижения массы порций, калорийности, включение колбасных изделий. По всем фактам приняты меры административного воздействия, изъято более 20 тонн продуктов. Как сообщил газете директор Отраслевого союза развития социального питания, член рабочей группы Госсовета по вопросам питания школьников Владимир Чернигов, полностью исключить нарушения СанПиН в школах будет невозможно.

Пока будет организация питания, будут происходить, как мы говорим, пищевые инциденты, у которых могут быть самые разные причины и последствия. Однако оценивать ситуацию правильно было бы исходя из количества случаев на 1 тыс. учащихся, — пояснил Чернигов, добавив, что на сегодня обсуждается разработка единой методической основы оценки состояния горячего питания в школах.

По словам руководителя Бюро расследований ОНФ Валерия Алексеева, с введением бесплатного горячего питания количество детей в школьных столовых резко увеличилось и остро встал вопрос оборудования и кадров. По информации Минпросвещения, ведётся статистика всех обращений, включая горячие линии и сайты. Контроль качества горячего питания в школах министерство контролирует через различные механизмы.

Ранее депутат Василий Власов высказал мнение, что младших школьников следует обеспечить бесплатным двухразовым питанием. Ученики с первого по четвёртый класс иногда задерживаются в школах, поэтому бесплатные обеды пришлись бы кстати, они помогут снизить траты родителей на питание.