В России вновь стали продавать ноутбуки HP, Lenovo и других ушедших брендов

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На прилавках российских магазинов появились ноутбуки иностранных брендов, ранее объявивших об уходе из страны, пишут «Известия». Как отмечает издание, в Россию их удалось завезти по параллельному импорту.

Вернулись ноутбуки HP, Lenovo, Asus и других брендов, прервавшие поставки своей продукции в РФ весной 2022 года. В Inventive Retail Group, руководящей брендами Lenovo и Samsung, ситуацию комментировать не стали. В «М.Видео — Эльдорадо» заявили, что ноутбуки мировых лидеров представлены на витринах «за счет собственных импортных операций».

Ранее китайский производитель электроники Huawei закрыл в России подразделение корпоративных продаж систем хранения и телекоммуникационного оборудования. Работникам, которых в организации насчитывалось около двух тысяч человек, предложено уволиться или перевестись в страны СНГ. При этом офис сохранится номинально, так как компания готова вернуться, как только прекратится конфликт на Украине.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что в Минэкономики и Минфине обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из «недружественных» государств. По словам анонимных собеседников издания, пока лишь оценивается целесообразность меры — размер пошлины, конкретный список товаров и стран не называлась. К «недружественным» власти РФ относят всех представителей Евросоюза, а также США, Великобританию, Канаду, Японию и Австралию.