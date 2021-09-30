Россия вновь обновила рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Число случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 24 522 и достигло 7 535 548, сообщили в федеральном оперативном штабе. Умерли 887 человек. Рекорд по числу летальных исходов Россия обновляет четвёртый день подряд.

Из общего числа заболевших 9% не имели клинических проявлений болезни. Число вылечившихся выросло за сутки на 19 955. С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 6 692 722 россиянина.

Общее число жертв с начала пандемии составило уже 208 142 человека.

Что касается статистики по городам, наибольшее число выявленных случаев в Москве — 3993 человека. Следом идёт Санкт-Петербург, где коронавирусом заболел 2281 житель города. Тройку лидеров закрывает Подмосковье — 1339 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что пациентам, обладающим особым вариантом гена, который регулирует работу иммунной системы, в два раза чаще при заражении коронавирусом требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ). Учёные пришли к выводу, что каждый восьмой россиянин может заболеть COVID-19 в тяжёлой форме.