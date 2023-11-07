В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру В России внедряют мискантус в сельское хозяйство

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Ученые внедряют новую экзотическую культуру мискантус в сельское хозяйство России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Сейчас в стране создается сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой этого многолетнего растения в целлюлозу.

Опытный завод запущен в Московской области, определены площадки под мискантус в Новосибирской и Калининградской областях. В Институте цитологии и генетики считают, что с одного гектара плантаций мискантуса можно получить до четырех тонн целлюлозы. Причем делается это проще и экономически выгоднее, чем из древесины.

Мискантус является многолетним травянистым растением, встречающимся в дикой природе в Австралии, Азии и Африке. В России он произрастает на юге Приморского края и называется мискантус китайский. В 2012 году Институт цитологии и генетики вывел, запатентовал и зарегистрировал первый в стране культурный сорт мискантуса под названием «сорановский». Он уже адаптирован к российскому климату.

Индустриальный партнер Института запустил производство биоразлагаемой посуды с использованием целлюлозы, которая получена из мискантуса. Ученые рассчитывают создать большую линейку сортов, адаптированных к различным климатическим условиям и целям переработки. Заводы смогут производить до 10 тысяч тонн продукции в год, специализируясь на разных видах переработки такой целлюлозы.

Ранее сообщалось, что исследователи Омского государственного технического университета предложили изменения конструкции генератора для радиосвязи, которые позволят продлить срок его службы в четыре раза. Генератор опорных частот, усовершенствованный в Омске, также в четыре раза продлит период безошибочной работы проектируемых устройств.