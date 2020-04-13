В России в шесть раз увеличили выпуск антисептиков

https://static.news.ru/photo/451130dc-7d65-11ea-9aa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпуск антисептиков на территории России в течение марта был увеличен в шесть раз. Производители средств нарастили объёмы с 50 до 300 тысяч литров в сутки.

Об этом 13 апреля журналистам рассказал заместитель промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

На начало марта объём производимой продукции составлял порядка 50 тысяч литров в сутки. Уже сегодня мы нарастили его в шесть раз, — заявил Иванов в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, антисептик, защищающий от коронавируса, можно приготовить в домашних условиях. Об этом сообщает МЧС России со ссылкой на рекомендации ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения предложила два рецепта для изготовления литра антибактериального средства. Согласно первому, необходимо взять 830 мл этанола концентрацией 99%, 40 мл перекиси водорода, 15 мл глицерина, а также 115 мл кипячёной или дистиллированной воды.