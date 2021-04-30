В России в пять раз увеличился один из штрафов для водителей

https://static.news.ru/photo/25806f96-aa6c-11eb-bf32-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штраф за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездках увеличился в пять раз с 1 мая. Это произошло после вступления в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает «Российская газета».

Водителю запрещено выезжать на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме, а также на запрещающий сигнал светофора. До этого за такие нарушения грозил штраф в одну тысячу рублей или лишение прав управления транспортным средством на срок до трёх месяцев.

После вступления в силу изменений КоАП сумма штрафа увеличилась до пяти тысяч рублей. При этом при оплате в течение 20 дней не действует 50% скидка. Вместо штрафа нарушителя также могут лишить прав на срок до трёх месяцев.

Ранее стало известно, что кандидатов в водители хотят обязать сдавать анализы для проверки на хронических алкоголизм и на наличие в организме запрещённых наркотических веществ. Новые правила будут установлены Минздравом. Документ оценивается в Аналитическом центре при правительстве в рамках так называемой регулярной гильотины. Он может вступить в силу с 1 января 2022 года.