В России в пять раз увеличился один из штрафов для водителей

Штраф за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездках увеличился в пять раз с 1 мая. Это произошло после вступления в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает «Российская газета».
Водителю запрещено выезжать на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме, а также на запрещающий сигнал светофора. До этого за такие нарушения
После вступления в силу изменений КоАП сумма штрафа увеличилась до пяти тысяч рублей. При этом при оплате в течение 20 дней не действует 50% скидка. Вместо штрафа нарушителя также могут лишить прав на срок до трёх месяцев.
Ранее стало известно, что кандидатов в водители хотят обязать сдавать анализы для проверки на хронических алкоголизм и на наличие в организме запрещённых наркотических веществ. Новые правила будут установлены Минздравом. Документ оценивается в Аналитическом центре при правительстве в рамках так называемой регулярной гильотины. Он может вступить в силу с 1 января 2022 года.