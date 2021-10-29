В России в октябре впервые выявили больше миллиона заболевших COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России в октябре впервые с начала пандемии превысило миллион. С 1 по 31 выявлено 1 002 764 заболевших. Это на 69,4% больше показателя предыдущего месяца и на 127% больше, чем в октябре 2020 года. Об этом говорят результаты исследования ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Предыдущий максимум по числу заражений за месяц был зарегистрирован в декабре 2020 года. Тогда штаб сообщил о 863 643 инфицированных.

За обозначенный период зафиксировано 31 283 летальных исхода из-за коронавируса, что также стало максимумом за всю пандемию. Месяцем ранее в стране зарегистрировали 24 031 смерть, а год назад в октябре — 7 268.

Отмечается, что данные штаба не являются окончательными — он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, и это удалось оперативно подтвердить.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 40 993 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Скончались 1158 человек.