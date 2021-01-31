В России в ходе акций протеста были задержаны 35 сотрудников СМИ

https://static.news.ru/photo/32e7c842-63d0-11eb-9d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число задержанных в ходе несогласованных акций в России сотрудников СМИ составляет 35, большинство из них отпущены после проверки документов, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.

По состоянию на 15:30 по России задержано 35 работников СМИ. Больше всего в Санкт-Петербурге — 8 журналистов, — отметил Соловьёв, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что союз фиксирует каждый отдельный случай.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал проходящие в стране несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера. По его словам, эти акции являются провокацией и никак не относятся к «борьбе за лучшую жизнь».