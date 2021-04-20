В России в 2020 году предотвращено более 40 терактов

https://static.news.ru/photo/bc9ef228-a1b4-11eb-bcf1-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

В течение 2020 года силовики предотвратили 44 теракта на территории России. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

Он отметил, что за прошедший год пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, ликвидированы более 50 боевиков и задержаны в общей сложности свыше 800 бандитов и их пособников. В ходе контртеррористических операций уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами.

Кроме того, заблокировано 66,5 тысячи террористических онлайн-материалов, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе. Они задержали двоих сторонников запрещённой в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые планировали вооружённое нападение с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений города. После атаки злоумышленники планировали отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов. В настоящее время они арестованы.