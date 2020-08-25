В России в 2020 году блокировке подверглись 30 тысяч интернет-ресурсов

https://static.news.ru/photo/b2ff87d0-e6c2-11ea-a0dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Свыше 30 тысяч интернет-ресурсов с негативным содержанием для молодёжи подверглись блокировке с начала 2020 года в России согласно материалам МВД, заявил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Сергей Кравчук.

Соответствующая информация была озвучена 25 августа в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.

Только в текущем году во взаимодействии с Роскомнадзором и Генеральной прокуратурой по материалам МВД был ограничен доступ к более чем 30 тыс. материалам интернет-ресурсов, — отметил Кравчук, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, установка запрета на негативный контент — это только полдела. Так, блокировка негативных интернет-ресурсов нередко приводит к созданию новых «зеркал». Чтобы этого не происходило, необходимо «заполнить создавшийся вакуум» и дать молодёжи что-то «интересное и увлекательное». В российском сегменте интернета следует создать такие условия, чтобы подросток кликал на сайт с тематикой АУЕ, а попадал на сайт-заменитель с тематикой «анти-АУЕ», подытожил Кравчук.

Ранее NEWS.ru писал, что подконтрольный Ростеху Национальный центр информатизации (НЦИ) планирует приобрести «Московскую телекоммуникационную корпорацию» (ОАО «Комкор», бренд «Акадо Телеком»). В настоящее время ведутся переговоры и проводится предпродажный аудит компании.