В России ужесточат правила денежных переводов «Коммерсант»: в России ужесточат правила денежных переводов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России планируют ужесточить правила денежных переводов через соответствующие системы без открытия счета, пишет «Коммерсант». Инициатором новой поправки в законе выступил Росфинмониторинг. Эксперты раскритиковали подобное решение, так как порог является слишком низким, но при этом «не совсем оправдан».

Откуда и зачем появился такой закон? Он пришёл без пояснительной записки и предварительно порождает массу вопросов и неудобств, — рассказал изданию вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Финансисты отмечают, что порог нужно поднять до 600 тысяч рублей, чтобы не проходить без надобности идентификацию с явкой в офис банка.

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6%, написали ранее «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что сумма долга за I квартал 2022 года выросла на 56,6 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Общая сумма задолженности увеличилась до 804,5 миллиарда рублей.

В публикации сказано, что долги граждан перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) выросли на 11%, а перед УК — на 3%. Эксперты указывают на то, что повышение тарифов ЖКУ не учитывает динамику доходов населения, по этой причине многим просто нечем платить.