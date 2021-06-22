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В России ужесточат наказание за повторную пьяную езду

15:23, 22 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ужесточат уголовную ответственность в отношении водителей, которые ранее были судимы за пьяные аварии, где пострадали или погибли люди. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующие поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса рекомендовал палате регионов одобрить Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Предлагается разделить уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения. Так, максимальное наказание за вождение в состоянии опьянения лицом, которое было подвергнуто административному наказанию, остаётся до двух лет лишения свободы, — отметил зампред комитета Максим Кавджарадзе.

Для тех, кто уже был ранее был судим за пьяные аварии, в которых пострадали или погибли люди, штраф составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы увеличится до трёх лет.

По мнению замминистра внутренних дел Игоря Зубова, принятие норм будет способствовать тому, чтобы прекратить случаи рецидивов.

В мае стало известно, что Минпромторг совместно с ГИБДД прорабатывает изменения в правила дорожного движения, связанные с пьяной ездой. Ведомства предлагают установить алкозамки на все автомобили человека, который хотя бы раз попадался за рулём в нетрезвом виде. Стоимость одного такого устройства может составлять от 25 до 120 тысяч рублей. При этом предполагается, что нарушитель должен будет поставить оборудование за свой счёт.

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