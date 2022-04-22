В России выросло число совершаемых мигрантами преступлений

Число преступлений, совершённых иностранцами на территории России, в первом квартале текущего года выросло на 8% в сравнении с данными за аналогичный период 2021 года. Информация об этом содержится в материалах статистики МВД России, которые оказались в распоряжении ТАСС. Всего таких правонарушений насчиталось более 10 тысяч.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 10,4 тыс. преступлений, что на 8,1% больше, чем за январь — март 2021 года, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 8,4 тыс. преступлений (больше на 12,6%, чем в прошлом году), — говорится в материалах.

Также в первом квартале 2022 года зафиксирован рост на 6% количества преступлений в отношении иностранных граждан (3,9 тысяч преступлений).

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что приток мигрантов в страну необходимо контролировать. Для этого, по его мнению, нужно применять новые меры, в том числе современные цифровые технологии, проводить сбор биометрических данных мигрантов. По его словам, без этого условия мигрантам следует отказывать во въезде в Россию, либо запрещать въезд на длительный срок. Также необходимо наладить максимально эффективный межведомственный обмен данными по мигрантам. Медведев подчеркнул, что эта информация очень важна для обеспечения национальной безопасности.

Замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов заявил, что в России намерены ввести единый документ для иностранцев. В него будет встроен чип с персональными данными приезжающего на заработки, в том числе с биометрическими показателями.