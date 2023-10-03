В России увеличилось число заражений COVID-19 Заболеваемость COVID-19 в России возросла на 13,8% за прошедшую неделю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость COVID-19 выросла на 13,8% за прошедшую неделю, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Увеличение количества заболевших зафиксировано в 65 субъектах РФ, число госпитализаций возросло в 49 субъектах.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 13,8%, — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, на данный момент выздоровели на 30,9% больше, чем неделей ранее. Кроме того, за неделю от коронавирусной инфекции в России скончались 30 человек.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что усовершенствованная вакцина «Спутник V», которая защитит от актуальных штаммов COVID-19, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря. Специалист привел статистику: если от уханьского штамма и «дельта»-штамма «Спутник V» защищал россиян два года, то последующие мутации постепенно снизили его эффективность сначала в восемь, а затем почти в 20 раз.

Позднее стало известно, что Гинцбург привился вакциной от коронавирусной инфекции с актуализированным штаммовым составом. Вакцинацию также прошли сотрудники центра имени Гамалеи и их родственники.