В России увеличили сроки за повторное пьяное вождение

Президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает сроки лишения свободы за многократное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Он предполагает изменения в статье 264.1 УК РФ. Ранее за повторное пьяное вождение можно было назначить штраф в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы от одного до двух лет, если водителя уже наказывали за аналогичное нарушение или судили за пьяное ДТП, после которого пострадавший получил тяжкий вред или погиб.

Теперь статья предполагает лишение свободы на срок от двух до трёх лет, а штраф увеличен до 300–500 тысяч рублей с лишением права заниматься определёнными видами деятельности. Кроме того, в отношении нарушителя могут быть предприняты исправительные работы до двух лет или принудительные работы до трёх лет.

По мнению замминистра внутренних дел Игоря Зубова, принятие новых норм будет способствовать прекращению случаев рецидивов.

В мае стало известно, что Минпромторг совместно с ГИБДД прорабатывает изменения в правила дорожного движения, связанные с пьяной ездой. Ведомства предлагают установить алкозамки на все автомобили водителя, который хотя бы раз попадался за рулём в нетрезвом виде. Стоимость одного такого устройства может составлять от 25 тысяч до 120 тысяч рублей. При этом предполагается, что нарушитель должен будет поставить оборудование за свой счёт.