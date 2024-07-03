В России увеличат пособие беременным, уволенным из-за ликвидации компании Уволенным из-за ликвидации компании беременным изменят размер пособия

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В России изменится размер пособия беременным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации. Его сумма будет равна установленному в регионе прожиточному минимуму. Соответствующую поправку в законопроект об изменении закона «О занятости населения в РФ» уже поддержал профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишет ТАСС.

В настоящее время минимальный размер такого пособия составляет 300 рублей. Эта сумма индексируется единожды в год, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Поправка предусматривает, что женщинам в положении, которые остались без работы, будет выплачиваться пособие в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе по месту жительства или фактического проживания.

Ранее стало известно, что Минобрнауки предложило ввести новые льготы для студентов вузов, если у них есть дети-дошкольники. С соответствующей инициативой ведомство обратилось в Минтруд. Сегодня в 452 российских университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения. Также в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям или отцам.