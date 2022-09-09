В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство образования и науки России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год. В зависимости от предмета сдающим экзамены необходимо набрать от 30 до 45 баллов.

Как следует из текста документа, чтобы побороться за место в высшем учебном заведении, на 30 баллов нужно написать иностранный язык, на 35 — историю. В то же время профильную математику, физику, биологию и химию необходимо сдать на 39 баллов. Что касается русского языка, литературы и географии, то за них нужно получить не менее 40 баллов. Самый высокий порог для поступления в вуз — по информатике и обществознанию: 44 и 45 баллов соответственно.

Отметим, что вузы иногда устанавливают внутренние требования к результатам ЕГЭ. Иногда они могут быть более высокими и зависеть от статуса поступающего. Например, для победителей всероссийской олимпиады школьников в некоторых учебных заведениях есть требование о результате ЕГЭ не менее 70-75 баллов по профильным предметам.

В 2021 году Минобрнауки утверждало аналогичные проходные баллы.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что не будут вводить историю как обязательный предмет ЕГЭ. На сегодняшний день обязательными предметами для российских школьников в рамках сдачи остаются русский язык и математика.