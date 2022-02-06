В России утвердили концепцию круизного туризма до 2024 года

Правительство РФ утвердило план по развитию круизного туризма в стране до 2024 года. По новой концепции, в России увеличится количество морских и речных круизов, об этом передаёт пресс-служба кабинета министров. Правительство поручило расширить маршрутные сети круизов в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, а также открыть новые направления.

Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан — эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года. Ее утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

План был подготовлен в рамках стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. Список необходимых мероприятий по ее исполнению будет озвучен Ростуризмом до 1 июля 2022 года.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристическая отрасль России к настоящему времени восстановилась на 87% от допандемийного уровня. По его словам, значительный вклад в это внесли меры государственной поддержки.

Кроме того, несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19% выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны. В новогодние и рождественские праздники в путешествия по регионам России отправились около 12 млн россиян: в прошлом году этот показатель составил 10 млн.