В России утвердили десять планов адаптации к изменению климата

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Министерство природных ресурсов, Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, а также другие ведомства подготовили десять планов по адаптации к изменению климата, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с «360». Она подчеркнула, что уникальные методики также утвердили в семи российских регионах.

Подготовкой планов занимаются федеральные министерства и ведомства — от Министерства природных ресурсов до Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Свои планы утвердили также семь регионов: Республика Крым, Курская, Кемеровская, Волгоградская, Вологодская, Белгородская и Пензенская области. Их разработка продолжится до конца 2022 года, — уточнила Абрамченко.

Вице-премьер также подчеркнула, что каждый регион озаботился собственной климатической проблемой. Так, например, в Крыму разработали план в соответствии с учетом мер рисков дефицита пресной воды и мер борьбы с селями и паводками. В свою очередь в арктической зоне основные трудности связаны с деградацией вечной мерзлоты и необходимостью применять новые технологии для строительства. По словам Абрамченко, реализация таких планов проходит в соответствии с федеральным бюджетом.

Ранее доктор географических наук Александр Кислов заявил, что вероятность проникновения пылевых бурь, участившихся на территории Ирака, в Россию крайне мала. Он аргументировал свою позицию тем, что между странами находятся тысячи километров.