В России утроили штрафы за вождение электросамокатов Операторы повысили штрафы за вождение электросамокатов детьми до 30 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компании по краткосрочной аренде электросамокатов Whoosh и «МТС Юрент» повысили штрафы за управление ими несовершеннолетними до 16 лет с 10 до 30 тысяч рублей, сообщают «Известия». Новые штрафы начали действовать с 28 апреля.

Исключением стала Москва, где штрафы уже повышены до 100 тысяч рублей. Самокаты Whoosh могут использовать люди с 16 лет, «Яндекс Go» и «МТС Юрент» — с 18 лет. Решение повысить штрафы принято исходя из статистики, по которой наибольшее количество аварий совершали пользователи до 16 лет.

В одной из кикшеринговых компаний отметили, что трехкратное повышение штрафов должно подействовать на родителей, которым не следует допускать детей к электросамокатам. Кроме того, операторы предлагают ввести верификацию пользователей электросамокатов через «Госуслуги».

Ранее Минтранс предложил запретить стоянку электросамокатов на тротуаре и в нескольких других местах. Предполагается, что новые меры коснутся и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Разрабатывается проект изменений правил дорожного движения, позднее его передадут правительству РФ. По мнению ведомства, предложение, согласно которому арендуемые СИМ должны парковаться только в специально отведенных местах, не нуждается в дополнительном правовом регулировании.