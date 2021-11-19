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В России установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

11:33, 19 ноября 2021
В России установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press
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Число летальных исходов из-за коронавируса в России достигло нового антирекорда — 1254 случая за сутки, передаёт федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Сегодняшние данные стали третьим антирекордом по смертности подряд, днём ранее была зафиксирована 1251 смерть от COVID-19. Также за сутки в России было выявлено 37 156 новых случаев заражения в 85 регионах, ещё 37 004 человека вылечились от вируса.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 37 156 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2439 (6,5%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего заболевших зафиксировано в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714), Московской (1777) и Самарской областях (1764). Наименьшее число новых случаев коронавируса оказалось в Ненецком АО — 17.

Всего с начала пандемии выявлено 9 257 068 заражённых, скончались 261 589 (+1 254, вылечились 7 956 254.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за период с момента окончания нерабочих дней уровень заболеваемости COVID-19 в столице упал наполовину, число госпитализаций уменьшилось на 45%. Это снизило нагрузку на больницы и в дальнейшем позволит вернуть их к нормальному функционированию, считает она.

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