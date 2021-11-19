В России установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

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Совет Федерации на заседании 19 ноября одобрил поправки в Трудовой кодекс, которые позволяют заключать трудовой договор между работодателем и соискателем удалённо при помощи электронной подписи, передаёт РИА Новости. Ранее проект в третьем и окончательном чтении приняла Госдума. По мнению авторов, это позволит оптимизировать взаимодействие между работодателями и сотрудниками, а также ускорить процесс трудоустройства.

Закон включает в Трудовой кодекс новую статью 22.1 «Электронный оборот в сфере трудовых отношений». Она описывает возможности и инструменты для использования электронных кадровых документов без бумажного дубликата. Поправки подразумевают, что...